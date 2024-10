Ciclismo Davide Piganzoli entusiasta | Podio inimmaginabile ora voglio altre soddisfazioni fra Tre Valli e Lombardia

(Di sabato 5 ottobre 2024)è stata la nota più lieta in casa Italia dopo questo Giro dell’Emilia 2024. Il classe 2002 del Team Polti Kometa ha raccolto un fantastico terzo posto dietro solo all’inarrivabile Tadej Pogacar e a Thomas Pidcock. Il giovane corridore di Morbegno è quindi arrivato al fianco del campione del mondo e del campione olimpico di mountain bike. Queste le sue parole alla fine della gara raccolte da Tuttobiciweb: “Non mi sono neanche accorto quando è andato via Pogacar. Già nel secondo giro avevo provato a muovermi, stavo bene, ma ho capito abbastanza presto che era davvero difficile riuscire a fare la differenza. Così ho cercato di tenere le energie per il finale e alla fine è arrivato unche era sinceramente difficile da immaginare”. “È qualcosa di speciale: ieri parlavo con Basso e immaginavamo una Top 10 come qualcosa di grande visto questo parterre. (Oasport)