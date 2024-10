CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE AMADEUS E DAMIANO DAVID. L’ELENCO COMPLETO OSPITI (Di sabato 5 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, al via la 22a edizione di “Che TEMPO Che Fa”. Torna il talk show creato e condotto da Fabio FAZIO, con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale. A fianco di Fabio FAZIO come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che TEMPO che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20. (Di sabato 5 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, al via la 22a edizione di “CheChe Fa”. Torna il talk show creato e condotto da Fabio, con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale. A fianco di Fabiocome sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Cheche farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20. (Bubinoblog)

