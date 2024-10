Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura Spring oggi inizia con il Golfo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prende il via il campionato di"B", con ilLeche, questo pomeriggio, alle 18.45, affronta, al "Palatagliate", il. Il roster di Emiliano Ferretti si appresta a debuttare in questo campionato, con la grinta e la voglia di far bene e di bissare la buona stagione fatta lo scorso anno, anche se, in questa stagione, sarà a tutti gli effetti un campionatodal momento che, alle dieci toscane, sono state aggiunte altre quattro squadre umbre ed una marchigiana. In particolare il settore logistica del Ledovrà organizzare trasferte ad Umbertide, già in seconda di campionato, poi a Perugia, Orvieto, Terni e Senigallia. In compenso, quest’anno, saranno due le squadre che potranno guadagnarsi il diritto sportivo di accedere alla fase nazionale per giocarsi la promozione in "A2".