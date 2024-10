ATP Pechino esordio autoritario per Sinner | Daniel liquidato in due comodi set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Buona la prima per Janniknel Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha fatto il suonel torneo cinese, superando in due set il giapponese Tarocon il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente da parte dell’altoatesino, che ottiene così la sua duecentocinquantesima vittoria della carriera a livello ATP. Nel terzo turnoaffronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ieri è uscito vincitore da una maratona di quasi quattro ore con l’olandese Van de Zandschulp. Ottimo davvero il rendimento con la prima di servizio per l’azzurro, che ha concluso con dodici ace e anche il 78% di punti con questo colpo.