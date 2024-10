Atalanta | in sette partite Retegui ha già raggiunto i 7 gol fatti nella scorsa stagione in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inizio dida sogno per Mateo. Arrivato a Bergamo in estate dopo l’infortunio occorso a Gianluca Scamacca, il centravanti della Nazionale italiana ci ha messo pochissimo per calarsirealtà orobica, e i numeri di questi primi due mesi sono sotto gli occhi di tutti. Con la tripletta messa a segno contro la sua ex squadra, il classe ’99 dell’vola in testa alla classifica marcatori dellaA conreti, raggiungendo il numero di gol realizzati nel corso dell’interain maglia Genoa. Ingiornate dunqueha già pareggiato il bottino accumulato in 29 presenze nel 2023/24.: inha giài 7 golinA SportFace.