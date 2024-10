Anticipo Serie A | Inter-Torino 3-2

(Di sabato 5 ottobre 2024) 22.41 Prosegue la corsa dell'che a San Siro batte ilcol tris di Thuram (3-2). Nerazzurri a 2 punti dal Napoli. Gara subito in salita per ilche al 20' resta in 10:al Var rosso diretto per Maripan (entrataccia su Thuram). Si scatena proprio l'attaccante francese che fa due gol di testa: prima su cross di Bastoni (25'), poi su traversone di Acerbi (35').Al 36' Zapata,ben servito da Gineitis,accorcia le distanze. Nella ripresa arriva la tripletta di Thuram, stavolta di piede (60'). Il rigore di Vlasic vale il definitivo 3-2 (86'). (Servizitelevideo.rai)