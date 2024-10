A Panetta e Cassano la Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Sono Valentinae Massimilianoi due giornalisti vincitori dell’edizione 2024 dellaper il, il premio che il Consorzio Nazionale Imballaggi dedica alle nuove generazioni di giornalisti che si sono occupati di sostenibilità e tematiche ambientali.ottiene lanella categoria audiovisivo per il suo servizio, pubblicato sul canale visual del quotidiano Il Messaggero, che parla di Valori Ritrovati, ossia il mercatino dei pacchi anonimi o smarriti alla Caritas: un progetto di economia circolare che dal 2019 salva dal macero 35mila pacchi all’anno, permettendo di recuperarli e rivenderli a prezzi ribassati per beneficenza.vince invece la statuetta nella categoria scritto per il suo articolo “Tottenham.