Ultime Notizie Roma del 04-10-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno che ieri sera e questa notte si sveglia ha condotto 11 attacchi consecutivi sulla Roccaforte del Movimento sciita a sud di Beirut io non ho dei bombardamenti più violenti fa sapere una fonte vicina è scollata quando la scorsa settimana sono stato ebraico a intensificare la campagna militare sul paese confinanti ieri dell’Aeronautica Militare hanno sganciato La notte scorsa un totale di 73 tonnellate di esplosivo secondo le Stime l’uomo scelto a diventare il successore di si trovava in quel momento Nel complesso a sud di Beirut l’esercito italiano anche annunciato di aver eliminato nel sponsabile delle reti di comunicazione di Esopo la intanto migliaia di persone si sono radunate alle all’interno della Moschea grande modella nel centro di Tirana dove l’ayatollah ha guidato per la prima volta in ...