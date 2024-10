Treni in tilt Il chiodo la centralina e le responsabilità Indagine interna di Rfi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel quartier generale delle Ferrovie dello Stato, in piazza della Croce Rossa, è già scattata un’per capire che cosa è successo nel mercoledì nero dei trasporti e, soprattutto, individuare le. La prima testa a cadere è stata quella della ‘Str92’, la ditta che lavorava sulla tratta attorno a Termini dove si è verificato l’incidente. L’azienda, con sede a Fontana Liri Inferiore, in provincia di Frosinone, è specializzata in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture. Tra i clienti Metro C di Roma, Anas, Italferr, Webuild e Vianini. Intanto, l’istrutturia in casa Fs non è ancora finita. E potrebbero esserci, nelle prossime ore, anche nuove iniziative da parte dell’azienda. L’aria che tira nei piani alti delle Ferrovie è quella di dare una "stretta" nel settore della manutenzione.