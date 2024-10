The Conjuring | Last Rites Vera Farmiga e Patrick Wilson di nuovo nei panni degli Warren FOTO

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I coniugidisembrano impegnati a partecipare a un funerale nelle primedal set del quarto capitolo della saga horror, cosa significa per il plot? Mentre è in corso la produzione di Thesbucano nuovedal set che rivelano il ritorno dineidei celebri cacciatori di spettri Lorraine e Ed. Quarto e ultimo capitolo della saga di The, l'horror vedrà i due coniugi alle prese con unevento soprannaturale. I dettagli del plot diper adesso sono top secret. La produzione del film, iniziata a settembre, dovrebbe concludersi entro fine ottobre. Nel frattempo su Instagram sono apparse nuovedelle starsul set, con