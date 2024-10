Sinner vive un incubo | mazzata fortissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 4 ottobre 2024)un: nonostante sia il numero uno del mondo e nonostante abbia vinto 2 Slam, l’azzurro non vede l’ora che tutto finisca Nel Masters di Pechino, Jannik, ha perso al terzo set contro Carlos Alcaraz. Una partita pazzesca, giocata su livelli altissimi. I due si sono complimentati e, inoltre, per rinsaldare anche quella che è un’amicizia bellissima, sono partiti insieme alla volta di Shanghai dove, tra pochi giorni, torneranno in campo.(Lapresse) – Ilveggente.itQuella dell’altro ieri per Jannik è stata una delle pochissime sconfitte di questo 2024 che gli ha regalato due Slam e il primo posto nella classifica mondiale di questo sport, il primo italiano in assoluto a riuscirci.