Seconda Categoria Torna dopo quasi 7 anni il derby Cingolana SF-Treiese 

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quattro i precedenti tra le due squadre, tutti in Terza. I commenti dell’ex Tamburri e del doppio ex Ugolini del Villa Strada CINGOLI, 4 ottobre 2024 –ildell’Alto Maceratese traSF e Treiese. Domani, sabato 5 settembre alle 15.30, si gioca la partita della terza giornata del girone F diallo Stadio “Spivach” di Cingoli con arbitro Enrico Penna di Macerata. In vista del match, abbiamo intervistato l’ex Lorenzo Tamburri e il doppio ex Gian Marco Ugolini del Villa Strada. I precedenti Quella traSF e Treiese è una sfida con poche sfide dirette a livello di prime squadre, mentre è molto sentita tra i ragazzi del settore giovanile, essendo la sfida tra le due squadre di due comuni limitrofi.