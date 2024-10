Rinnovare sotto casa l’abbonamento agli autobus Kyma Mobilità senza contanti con il POS

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

per glidiè ancora più facile e comodo, ancheutilizzare i: i rivenditori autorizzati sono stati dotati di nuovi terminali di rinnovo che hanno anche la funzione di POS bancario per consentire i pagamenti con carta di credito, bancomat, prepagate e carte di debito. I rivenditori autorizzati al rinnovo degli abbonamenti sono presenti in tutti i quartieri e borgate di Taranto, nonché a Statte, l'elenco è disponibile sul sito aziendale alla pagina https://www.mobilita.it/rivendite/. È una delle nuove funzioni di Go, il sistema integrato di bigliettazione elettronica diche ha introdotto le nuove tessere elettroniche di abbonamento dotate di chip interno.