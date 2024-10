Prandelli | Thiago da allenatore è uguale a come era da calciatore ha sempre tutto sotto controllo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Motta sembra finalmente superato l’esame che lo aveva visto vivere con l’incombenza del passato di Massimiliano Allegri. È vero che la Juventus in campionato non sfonda, ma siamo a inizio stagione e il tempo per recuperare c’è. In Champions invece i bianconeri stanno facendo prestazione pazzesche, non ultima quella con il Lipsia. Cesare, ex ct della Nazionale che lanciò in azzurro proprio l’attualebianconero, ne ha fatto l’elogio su La Stampa «è unche sorprende, non è banale, non è scontato. Sa spiazzare, e chi lo conosce bene si aspettaqualcosa che possa far saltare gli schemi altrui».valuta l’impatto diMotta nel mondo Juve? «Propriome lo aspettavo. È unche ha idee, carisma, personalità, sava gestito il gruppo.