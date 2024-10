Postecoglou saluta il quartetto di adolescenti mentre il Tottenham vince di nuovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ange ha elogiato i giovani del Tottenham dopo aver raggiunto la maggiore età stasera a Budapest. Tottenham ha nominato quattro teenager nell'undici titolare – Mikey Moore, Lucas Bergvall, Archie Gray e il debuttante Will Lankshear – e il Tottenham ha superato la prova a pieni voti con la vittoria degli Spurs per 2-1 in casa del Ferencvaros. Pape Sarr ha portato gli ospiti in vantaggio nel primo tempo e Brennan Johnson è uscito dalla panchina per segnare il suo quinto gol in cinque partite a quattro minuti dalla fine. Barnabas Varga ne ha recuperato uno nel finale, ma gli Spurs hanno resistito fino a registrare la seconda vittoria consecutiva in Europa League e la quinta consecutiva in tutte le competizioni.