Napoli Manna | Rinnovo Kvaratskhelia? Ha tre anni di contratto nessuna ansia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “? Noi siamo stati molto chiari, ci sono ancora tredi, ne stiamo parlando, non abbiamo l’di accelerare, siamo molto tranquilli, vediamo cosa succede”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Giov, ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita del match casalingo contro il Como, soffermandosi sulle trattative per ildidi Khvicha. Presto per i bilanci, anche se il primo posto in classifica fa piacere: “Siamo solo all’inizio, siamo soddisfatti, ma non dobbiamo essere appagati, le pressioni ci sono, le conosciamo, ma dobbiamo restare concentrati e lucidi”, spiegache non pensa a eventuali rinforzi nel mercato di gennaio. “Vedremo, se saremo in una posizione buona vorrà dire che abbiamo operato nel modo corretto”, taglia corto il ds degli azzurri.