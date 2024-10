Moto3 David Alonso in testa nelle FP a Motegi terzo Filippo Farioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)chiude inle free practice del GP del Giappone sulla pista didella classe. Non poteva cominciare meglio il weekend per il colombiano della CFMOTO Gaviota Aspar Team che questa settimana ha il primo match point per chiudere la contesa del Mondiale: subito il crono di 1:59.280 per mettere tutti in fila sin dalla prima sessione. A inseguire c’è l’australiano Joel Kelso che dista 0?229 con un tempo fatto registrare negli ultimi minuti della sessione, quandoaveva già alzato l’asticella per tutti. Un’ottima terza posizione registrata percon il tempo di 1:59.555. Il bergamasco lo scorso anno anon arrivò neanche in zona punti: quest’anno proverà a invertire la tendenza.