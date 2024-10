Maltrattamenti in famiglia aggredisce i genitori con un coltello per estorcere denaro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un arresto perinnel Salento. È stato colto in flagranza di reato mentre cercava didelai, usando violenza. Così, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Racale. I militari sono intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al NUE112 per una lite inun appartamento nel centro di Alliste.in, uomo accusato anche di estorsione Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’uomo che minacciava icon un, pretendendo contanti per acquistare delle sostanze stupefacenti. Grazie alla prontezza dell’intervento e alla professionalità dei militari dell’Arma, l’uomo è stato prontamente fermato e arrestato. Sono in corso indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Lecce, dove il P.M.