Ma quanto finisce male Joker | Folie à Deux!?!

(Di venerdì 4 ottobre 2024) SPOILER ALERT - L'articolo che segue contiene importanti dettagli sulla trama di, incluso il chiarimento del finale- Volete sentire una battuta? Il finale diè probabilmente la cosa di cui il pubblico parlerà più a lungo. Il sequel di, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, commette il peccato di essere noioso: nelle due ore e diciassette minuti di durata non c'è nulla che sembri vivo o energicola sequenza animata a cura di Sylvian Chomet che apre il film. In seguito,si svolge su due binari, divisi tra Arthur Fleck che langue nel manicomio di Arkham e il processo per i crimini commessi nel primo film di Philips sul. Il film prende vita quando entra in scena la Harleen "Lee" Quinzel di Lady Gaga.