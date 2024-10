Lucia Pica parla con il colore e racconta ad Amica il suo Manifesto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «È un piacere metterselo addosso». Usa queste parole,, nel descrivere The Lipstick, rossetto ultimo nato di Casa Byredo. L’entusiasmo è parte integrante del racconto e non solo perché si tratta di un lancio cui la make up artist – napoletana di nascita, parigina d’adozione – ha contribuito in maniera concreta. La sua è passione autentica. Mi è chiaro da subito, ma ne ho la conferma nel corso della chiacchierata che segue. Avvenuta, a Milano, in occasione dell’inaugurazione del flagship store del brand. Byredo, profumi come cartoline emozionali Il “pretesto”, dunque, ci è offerto da Byredo, il brand fondato dallo svedese Ben Gorham, specializzato nella creazione di fragranze artistiche che l’autore crea alla stregua di post-it olfattivi.