L’identikit del Premio Nobel Così Nature ha rielaborato tutti i dati relativi a premi e vincitori

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È ilpiù noto e prestigioso in assoluto e con un assegno di tutto rispetto. Fra qualche giorno inizierà la settimana in cui si conferiscono i. Idelle varie sezioni saranno annunciati tra il 7 e il 14 ottobre a Stoccolma. Per ilper la pace, il più prestigioso dei sei, gli esperti ritengono che quest’anno è più difficile che mai prevedere la scelta del Comitato norvegese del, che sarà rivelata venerdì 11 ottobre. La rivista, in vista dellaazione, ha stilato un identikit del vincitore rielaborandoai 346e 646che si sono succeduti dal 1901 quasi ogni anno, salvo alcune interruzioni dovute alle guerre. Per vincere la medaglia essere uomo aiuta moltissimo: le donne vincitrici sono solo il 4%, esattamente 26 su 646.