Le risate di Santanché la transumanza di Bizzotto il saluto di La Russa Queste le avete viste?

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cibo e animali si sposano in modo inaspettatamente magistrale con i politici. Possono imbarazzare o divertire, suggerire associazioni libere che solo chi guarda può scegliere se condividere, ma restano le foto. Non stupisce vedere il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida con un bicchiere di vino in mano e una serie di arrosticini che si avvicinano quasi minacciosamente nel corso del G7 Agricoltura che si è tenuto a Siracusa. E ancora, nessuna sorpresa nel vedere il ministro del Sud Nello Musimeci accarezzare un asino alla Fiera agroalimentare Mediterranea di Ragusa.