Juric | Soulé non riesce ad esprimere il suo talento Roma non è tutto da buttare|Europa League

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-03 23:32:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’allenatore dellaIvanha commentato a Sky Sport la sconfitta della sua squadra sul campo dell’Elfsborg, che complica il cammino dei giallorossi in Europadopo il pari interno contro l’Athletic Bilbao. “La squadra ha mostrato tante cose positive. Dobbiamo migliorare su certi aspetti. Ho visto tante occasioni, tanto gioco da parte nostra. Abbiamo creato occasioni con Dovbyk e Pellegrini. Nel complesso ho visto cose interessanti. Il risultato è negativo ma non èda buttare“, ha esordito il tecnico croato.ha completato così il concetto: “La rosa ha qualità. Sono soddisfatto di tante cose, alcune sono da migliorare. Ma abbiamo fatto dei passi in avanti importanti. Pensare a cosa manca nella rosa è controproducente. Ora pensiamo al Monza”.