Il Consorzio nel mirino | Pago una tassa ogni anno Ma i lavori me li faccio io

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Fabio Capitani è il proprietario di un’azienda agricola, allevamento di mucche della preziosa razza marchigiana e ha anche un agriturismo. La sua azienda si trova lungo il torrente Aspio, a due passi dalla Provinciale 2 ‘Sirolo-Senigallia’, meglio nota come strada del Vallone, in territorio comunale di Offagna. Basta attraversare la strada e la competenza municipale è di Ancona. Quando a metà settembre l’Aspio ha esondato in più punti la conta dei danni per lui è stata drammatica: "Il ponticello l’ho fatto costruire io a spese mie, c’ho speso almeno 15-20mila euro e adesso restano solo le macerie. Il fiume è uscito dagli argini anche in altri punti, guardi qui, la strada ha ceduto sotto la forza dell’acqua, i danni sono incalcolabili. Da quando è successo quel fatto a oggi qui da me non si è visto nessuno, tanto meno quelli deldi Bonifica".