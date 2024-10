Il Buco – Capitolo 2 la recensione | un sequel deludente

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il film: Il2, 2024. Diretto da: Galder Gaztelu-Urrutia. Genere: Horror, Thriller. Cast: Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena, Oscar Jaenada. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in anteprima stampa ed in lingua originale con sottotitoli. Trama: Appena entrati nella piattaforma i nuovi arrivati selezionano un piatto. Tutti sembrano seguire una regola non scritta: ogni persona mangia unicamente la pietanza scelta, permettendo così che ogni livello riceva il cibo. Ma questo sistema è davvero equo? A chi è consigliato? A chi ha amato temi ed atmosfere del primocinematografico del 2019, a chi preferisce guardare film intensi e stimolanti, che non hanno timore di mostrare il meglio ma anche il peggio dell’umanità costretta a vivere in situazioni terrificanti, al limite della dignità.