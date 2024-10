Idf | Hezbollah 250 uccisi in 4 giorni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 16.56 Le Forze di difesa israeliane dichiarani di avere ucciso 250 miliziani dinel corso degli ultimi quattro. Da quando è iniziata la cosiddetta "limitata incursione" di terra in Libano, sono stati colpiti oltre duemila obiettivi militari, tra cui infrastrutture, edifici militari, depositi di armi e postazioni per il lancio di missili. L'Idf ha annunciato la morte di due soldati israeliani di 19 annida un drone nel Nord di Israele. Sono 11 i soldati Idf morti in 3