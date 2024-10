Giornata Mondiale degli animali | una riflessione sulla biodiversità

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Life&People.it Lanon è soltanto un omaggio agli amici a quattro zampe, ma è un richiamo globale alla responsabilità collettiva nei confronti di tutte le specie che popolano il pianeta, molte delle quali sono oggi minacciate. E se crediamo che per discutere diin pericolo sia necessario viaggiare fino in Africa o in Cina, pensando magari al panda, che per inciso non è più a rischio estinzione, dovremmo prima dare uno sguardo al nostro giardino. Qui, in Italia,come il lupo, l’orso e la lince stanno lottando per sopravvivere a fronte di una crescente pressione antropica e di decisioni politiche spesso miopi. In questo contesto, questanon è solo una celebrazione, ma un’occasione per riflettere.