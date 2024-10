Droga e microcellulari nascosti | fermate due donne in carcere a Teramo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)- Duebloccate durante i colloqui in: una con hashish, l'altra con un microcellulare nascosto nelle parti intime. La Polizia Penitenziaria ha fermato due, rispettivamente di 70 e 25 anni, neldi Castrogno a, mentre cercavano di introdurre. Le due sono state scoperte durante i controlli prima dei colloqui con i loro familiari detenuti. La donna più anziana, già coinvolta in un tentativo simile a luglio, è stata denunciata per aver nascosto un microcellulare nelle parti intime, con l’intenzione di consegnarlo al figlio recluso. La 25enne, invece, è stata arrestata in flagranza di reato, dopo che le autorità hanno trovato 190 grammi di hashishnelle sue parti intime, destinati al marito detenuto. Dopo l'arresto, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.