Democrazia modello Ue

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alla mia età ancora mi indigno quando vedo che stampa e tv usano due pesi e due misure in maniera così sfacciata. Seguono tutti un copione già scritto.Ludovico Marivia email Gentile lettore, anch’io mi indigno ogni giorno. Come ho scritto altre volte, la guerra in Ucraina e le stragi israeliane hanno scoperchiato, se mai ci fossero stati dubbi, la natura della stampa “libera e democratica”, che non è né libera né democratica: è uno strumento di tortura e disinformazione per uccidere il libero pensiero a favore dei poteri supremi, Usa e Israele. Nella liturgia europea il rito è officiato dalla sacerdotessa Ursula contornata da mènadi esteuropee in delirio russofobico e islamofobico. E guai a chi esprime pareri non conformi.