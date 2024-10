Come si applica l’approccio slow in liquoristica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «Fare pace con la natura è la nostra dichiarazione per il futuro». Lo ha detto forte e chiaro, all’ultima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, la presidente diFood Italia, Barbara Nappini, per spiegare il claim «Siamo Natura» con cui la manifestazione ha acceso il dibattito sull’urgenza di (ri)stabilire un’alleanza tra uomo e ambiente. Una sfida ambiziosa, resa però possibile dall’avvio di una «rivoluzione gentile» in grado di restituire al Pianeta un sistema agroalimentare non depredante, rispettoso della natura, senza sfruttamento. In un contesto globale segnato da crisi climatiche e sfide ambientali, l’evento ha invitato a riflettere sul valore del ciboponte tra cultura e natura, dando spazio a centinaia di aziende che hanno voluto guardare alla sostenibilitàscelta prima di tutto etica, da mettere in pratica in tutti gli ambiti del settore, spirits compresi.