Centri sociali sorvegliati speciali Roma blindata per la manifestazione non autorizzata

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Capitalee sorvegliata speciale. Massima attenzione e allerta massima per lanon, contro Israele e a favore del popolo palestinese, annunciata per sabato 5 adove sono attese 30 mila persone secondo le stime. Un imponente piano per la sicurezza - messo a punto anche con le informazioni delle Digos delle questure delle città da cui partiranno gli attivisti deie gli studenti - scatterà già da venerdì sera e l'ufficio di Gabinetto della questura diha predisposto un servizio d'ordine pubblico, con i contingenti pronti a intervenire in caso di necessità. I controlli verranno effettuati a cerchi conci. Diversi pullman sono stati già fermati e controllati in diverse località italiane.