Carabinieri in Palestina | il governo Meloni pensa di mandare 200 uomini su richiesta Usa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilguidato da Giorgiasta considerando l’invio di un contingente diin. Si prospetta l’invio di circa duecento militari per una missione di pace, sudegli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, un gruppo di circa venti soldati verrà inviato in Israele per essere pronti a intervenire quando si verificherà una tregua. Con ogni probabilità, saranno le truppe della seconda brigata mobile deia prendere parte a questa operazione, che includerà il 1° reggimento paracadutisti (specializzato in interventi rapidi), il 7° reggimento “Trentino Alto Adige” e il 13° reggimento Friuli Venezia Giulia. L’operazione, coordinata da Roma, sarà una collaborativa iniziativa di addestramento delle forze di polizia palestinesi, in collaborazione con Francia e Spagna.