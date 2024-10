Amiata una viabilità difficile Pendolari e abitanti spiegano | Tante strade da migliorare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 - Il traffico aumenta e le condizioni delleche solcano l’peggiorano. I due fattori determinano una rete viaria più vicina a una grovieria che a una pista d’atterraggio. Dalleche collegano i paesi di montagna alle vie di comunicazione più trafficare, in molti casi viene segnalato un profondo degrado e questo va a scapito in primo luogo della sicurezza degli automobilisti e poi tocca l’economia, penalizzandola fortemente, su tutto turismo e trasporti. Marcello Ramacciotti, ex presidente della Comunità Montagnaviaggia quotidianamente sulleamiatine e non può che costatare molte situazioni drammatiche: “Ci sono tratti pericolosi – spiega Ramacciotti – come la strada che collega il Bivio Aiuole a San martino sul Fiora. Passando per Triana, Cellena, Semproniano e Catabbio si trova un manto stradale da rifare.