William senza freni se la spassa con gli amici e lascia a casa Kate Middleton

(Di giovedì 3 ottobre 2024)si èto decisamente andare. Tifo sfrenato allo stadio con glie i figli. Il Principe del Galles non si era mai comportato così in pubblico, ma la vittoria dell’Aston Villa contro il Bayern Monaco in Champions League gli ha fatto dimenticare ogni codice di comportamento.allo stadioCosì, mentre veniva condivisa la prima foto di sua mogliedopo la fine della chemioterapia, durante un toccante incontro a Windsor, il Principesi è scatenato nel tifo. Sembrava davvero un’altra persona, rispetto all’uomo posato e composto che conosciamo. Insomma, la fede calcista lo ha trasformato e poi finalmente si è preso una serata libera dagli impegni di Corte e dalla famiglia.