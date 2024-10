Vlahovic superstar nella miglior Juventus della stagione | meglio non toglierlo a fine primo tempo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-02 23:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: LaJuve. Nettamente. Senza dubbio. Finisce con un trionfale 3-2 a Lipsia, al culmine di una partita piena di emozioni e spettacolo. La doppia prodezza di Dusanè destinata alla storia recente del centravanti serbo: dopo untempo inguardabile (tipo con il Napoli quando venne sostituito da Weah), resta in campo per mancanza di sostituti eripresa si scatena. Ilgol è bello, il secondo di più. Entrambi sono ad altezza Sesko, il bomber sloveno che aveva stappato il match con una perla d’autore. E poi l’assolo di Conceicao, un’altra opera d’arte per una notte in cui laha scritto una pagina pregiata alla propria storia europea. Prima, durante e dopo le reti del 3-2 finale c’è stato di tutto.