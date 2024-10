Vendemmia 2024 in Abruzzo | qualità eccellente ma calo della produzione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Teramo - La raccolta dell'uva inconferma un'elevata, ma la quantità continua a registrare un preoccupanterispetto agli anni precedenti. La campagnale delinsi è chiusa con risultati contrastanti: da un lato, ladell'uva è alta, dall'altro, laè ancora ridotta rispetto agli anni precedenti. A tracciare un primo bilancio è il Consorzio Tutela Vini d', attraverso le parole del presidente del comitato tecnico, Nicola Dragani. Quest'anno, in molte zoneregione, laè partita già ai primi di agosto, con un anticipo significativo non solo per le uve destinate agli spumanti, ma anche per i vini bianchi fermi. Dragani spiega che la decisione di anticipare la raccolta è stata dettata da un’estate eccezionalmente calda, con temperature elevate per oltre due mesi consecutivi.