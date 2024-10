Quando inizia la Coppa del Mondo di biathlon? Calendario 2024-2025 date tappe in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tramite il Datacenter, l’IBU ha confermato ildettagliato delladele dei Mondiali: confermata la consueta tappa in, prevista ad Anterselva dal 23 al 26 gennaio. Le gare sulle nevine, che nel 2026 entreranno nelcome prove olimpiche, sono in programma una settimana più tardi rispetto al, e con un programma totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione, prevedendo sprint, inseguimenti e staffette di genere. Lo scorso anno, al contrario, ad Anterselva si disputarono le short individual, le staffette miste e le mass start. I Mondiali, che nelsi tennero a Nove Mesto, città che nelsarà sede di tappa del circuito maggiore, si disputeranno a Lenzerheide, in Svizzera, dal 12 al 23 febbraio.