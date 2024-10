Möet Hennessy entra nel mondo degli spumanti analcolici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il business dei vinifa gola anche a colossi come Moëtche investe nella produzione delle bollicine senza alcol. La divisione dei vini e liquori del gruppo LVMH ha di recente acquisito una partecipazione di minoranza nel marchio diFrench Bloom, la giovane azienda che ha creato uno spumante d'annata senz'alcol. L'ingresso nelle bollicine "no alcol" «Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con French Bloom, un pioniere di un prodotto nuovo con un gusto senza pari e un'identità distintiva del marchio», ha detto il Ceo di MoëtPhilippe Schaus. «Questo investimento è in linea con le principali iniziative strategiche di Moët, dimostrando il nostro impegno nell'offrire scelte senza alcol di alta qualità ai consumatori che moderano il loro consumo di alcol».