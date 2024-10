L’educazione digitale deve cominciare in famiglia L' esperto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: “La tecnologia è ormai parte integrante della vita familiare, un dato innegabile. Tuttavia, non si può accettare che, seduti a tavola, ci si isoli dietro gli schermi degli smartphone, ignorando il dialogo. Serve ascolto, interazione, sostegno e regole chiare.” È questo il cuore della riflessione di Marco Divenuto, imprenditore eddi comunicazione, che pone l’accento su una strategia genitoriale essenziale per guidare i figli nel mondo complesso dei social media. Il rapporto trae adolescenti è infatti sempre più delicato: ragazzi sempre più giovani navigano sui social network, spesso passivamente, scorrendo post e contenuti senza realmente interagire. E per di più, molti di loro non dovrebbero nemmeno essere iscritti ai social per via delle restrizioni d’età, ma sono presenti e attivi.