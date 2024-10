Latina appostamenti e minacce ad una giovane ragazza | stalker colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile della Questura di, nel pomeriggio di ieri hanno proceduto all’arresto un cittadino indiano regolare, classe 1990 in quanto responsabile di lesioni e resistenza a pubblico Ufficiale e di atti persecutori nei confronti di unaconnazionale. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando la, anche lei di nazionalità indiana, ha contattato il numero di emergenza 112 NUE in quanto preoccupata perché aveva subito alcuni atteggiamenti persecutori da parte dell’uomo e temeva che lui potesse aspettarla all’uscita di scuola. Raggiunta dagli agenti, lasi è mostrata visibilmente agitata, tanto da necessitare anche dell’assistenza di cure mediche, in quel frangente ha ricevuto numerosi chiamate da parte del presunto molestatore in cui quest’ultimo le chiedeva di vedersi.