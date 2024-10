La Cia recluta informatori in Cina Iran e Corea del Nord | Ecco come potete contattarci

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti intendere nuoviindel, pubblicando una serie di istruzioni in cinese mandarino,no e farsi sucontattare in modo sicuro i servizi segreti statunitensi. “Oggi, la CIA ha pubblicato istruzioni in mandarino,no e persiano in un video di solo testo e in un’infografica sucontattare la CIA in modo sicuro tramite i nostri siti-web pubblici e sul Dark Web”, si legge in un comunicato diramato da Langley. “Questa è un’espansione tempestiva dei nostri sforzi per condividere informazioni suraggiungere la CIA nel modo più sicuro possibile”. “I paesi autoritari in tutto il mondo stanno limitando l’accesso delle persone alle informazioni, cosìla loro libertà di movimento e comunicazione”, prosegue il testo.