Kalulu eroico finale Le idee di Fagioli Yildiz non punge

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) DI GREGORIO 5. Un brivido in avvio, su Sesko può poco. Quel rosso poi diventa anche il colore della sfortuna. SAVONA 6. La precisione non lo lascia mai. E disinnesca Simons.7. Tempi giusti e garra per alzare il muro. Openda si invola al 53’ e lui lo perde, ma il palo salva tutto. Due salvataggi eroici nel. BREMER sv. Prova a chiudere su Openda e il ginocchio si gira. Esce con gli occhi lucidi. CAMBIASO 6,5. Si accentra, dialoga, prova a inventare. Su Sesko è in ritardo, si riabilita con l’assist.7. Prende in fretta le coordinate giuste per incidere ovunque. MCKENNIE 6,5. Si accende quando meno te lo aspetti, il 2-3 nasce da un suo recupero. GONZALEZ sv. Il quadricipite lo tradisce subito. KOOPMEINERS 6. Un po’ perso tra le linee, sfoggia poco del suo dinamismo. E il palo accende parecchi rimpianti.5,5.