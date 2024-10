Juventus stagione finita per Bremer | lesione del crociato del ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pessime notizie in casa: gli esami a cui si è sottoposto Gleisonhanno evidenziato ladel legamentoanteriore delpraticamentedunque per il difensore bianconero, che si è infortunato nel corso del match di Champions League contro il Lipsia. In seguito ad un contatto con un avversario, Lois Openda,è finito a terra ed è stato costretto al cambio, dopo appena 6 minuti di gioco. Fin da subito si era temuto il peggio per via del movimento del suoe gli esami al J Medical hanno confermato i sospetti. Tanti i messaggi di solidarietà da parte del mondo del calcio ricevuti da, a partire dal compagno di squadra Nicolò Fagioli, che ha scritto sui social: “Sono con te. Ancora di più. Tornerai più forte di prima. 100% Ti voglio bene fenomeno“.