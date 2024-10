Io questa cosa non riesco proprio a capirla | Senaldi spiana la sinistra che piange per i boia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pietroa 4 di Sera mette le cose in chiaro. Il condirettore di Libero interviene nel dibattito sulle manifestazioni pro-Palestina e soprattutto sulle polemiche alimentate da una parte dellache punta il dito contro Israele accusandolo addirittura di "genocidio".le canta alla: "Il non capisco la fascinazione da parte diestrema, ma anche da parte di quella più moderata, che di fatto sta dalla parte dei dittatori. Noi dovremmo scendere in piazza per ringraziare Israele che ci sta liberando dai terroristi e dai dittatori e che ora potrebbe mettere in crisi una teocrazia che di fatto è in difficoltà . L'Iran era un paese civile, ma da 50 anni è sotto la teocrazia".   E arisponde Onorio Rosati di Avs: "L'Occidente è così intransigente nei confronti dell'Iran ma non dice niente di ciò che accade in Arabia Saudita".