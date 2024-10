Inchiesta ultras silenzio da altri due | mossa dei legali di Inter e Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Oggi nuovo giro dirogatori per la Procura dio, con duediche hanno fatto scena muta davanti al GIP Santoro. Intanto, arriva ladeidi. SCENA MUTA – Nuova giornata dirogatori e nuovoda parte deglilegati all’dalla Procura dio contro le due curve di. Il GIP Domenico Santoro si è trovato di fronte prima Marco Ferdico, caponerazzurro e poi Luca Lucci, leader invece della Curva Sud del. Ma come successo già ieri, anche oggi altra scena muta con Ferdico e Lucci che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Domani saranno sentitiin manette, nonché, scrive Calcio e Finanza, anche Gherardo Zaccagni, imprenditore nel settore parcheggi.