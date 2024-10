Inchiesta ultras per Lucci e Beretta stadio proibito fino al 2034 | dal questore 24 daspo dai 3 ai 10 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lucae Andrea, già agli arresti per l’, dovranno restare fuori dagli stadi per 10al. Questo quanto stabilito dalBruno Megale che ha emesso i provvedimenti di interdizione dalle manifestazioni sportive facendo seguito a una procedura parallela a quella delle ordinanze che hanno colpito i rispettivi capi della curva milanista e interista. Ilha notificato in tutto 24, dai 3 ai 10, ma sono attesi altri provvedimenti. Iper i capi ultrà Per, che nelle intercettazioni sembra fare affari con il cantante Fedez, e, già in carcere per l’omicidio dell’esponente di punta della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, ilha disposto anche l’obbligo di firma per i primi cinque. Analogo provvedimento ha colpito Francesco, fratello di Luca, per il suo ruolo di vice in assenza dell’altro.