Incendio su un volo Ryanair spavento per la cantante Karima

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Attimi di paura all’aeroporto del Salento di Brindisi giovedì 3 ottobre per un principio disu unin partenza per Torino. In fase di rullaggio si è verificata una forte fiammata, forse a uno dei motori, e il decollo è stato interrotto. A bordo del veli, tra i 184 passeggeri, anche lalivornese, che ha raccontato il suoin una storia Instagram: “Stavo rientrando dopo giorni fuori per lavoro per tornare dalla mia bambina. E’ ‘scoppiat’ il motore sotto l’ala destra durante la fase di decollo. Per fortuna non eravamo ancora staccati da terra. Sono qua che lo racconto ma mi sono spaventata un sacco. Ho sempre avuto paura di volare, dopo questa storia probabilmente farò il prossimo tour a piedi o in treno”.