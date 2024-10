Incendio al motore di un aereo volo Ryanair Passaggeri evacuati dagli scivoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - Sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino della pista da parte dei vigili del fuoco, che questa mattina sono intervenuti all'aeroporto di Brindisi per l'di un convoglio. A causa delle fiamme, che si sono propagate dal mezzo, i vigili del fuoco hanno sparso una sostanza schiumosa per rendere nuovamente praticabile la pista di decollo e atterraggio. Secondo quanto si apprende alle 8:36 di questa mattina quando un convoglio Rayair, in fase di decollo da Brindisi e diretto a Torino, ha subito un guasto al, da cui si sono propagate le fiamme. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza e i passeggeri sono scesi dal convoglio utilizzando deglidi emergenza. Al momento non solo i passeggeri del volo interessato, ma anche gli altri di voli soppressi o cancellati, sono accolti e assistiti nell'aerostazione di Aeroporti di Puglia.