Grande Fratello anticipazioni 3 ottobre | arriva Carmen Russo sorprese e eliminazioni

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La puntata di questa sera delsarà caratterizzata da tanti colpi di scena. In primo luogo, quella del 3sarà una puntata molto importante in cui ci sarà l’esito del televoto e si scoprirà il primo eliminatorio di questa edizione. Inoltre, poi, ci sarannoper alcuni concorrenti e non solo. Ecco tutto quello che succederà.al GF nella puntata di stasera Ledel 3delrivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il reality show sta entrando sempre più nel vivo, con dinamiche, flirt e discussioni. Nella messa in onda di questa sera, infatti, sicuramente si parlerà dell’avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ha generato la gelosia di Helena Prestes, Inoltre, poi, si parlerà del legame tra Shaila e Javier Martinez.