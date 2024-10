Gavazzeni? Lo confermerei Ma deve dirci se è disponibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Chiuso il capitolo delle nomine, il consiglio d’amministrazione dovrà subito confrontarsi su una questione rimasta in sospeso: confermare o meno il direttore artistico Paolo. O meglio: Sandro Parcaroli – presidente dell’Associazione Sferisterio – vorrebbe confermarlo, ma a questo punto bisogna capire se il diretto interessato è ancora. Perché mentre a Macerata si aspettavano il via libera del Parlamento alla legge speciale sullo Sferisterio, la ratifica del nuovo statuto e la nomina del consiglio d’amministrazione, lo scenario nel panorama lirico italiano è cambiato. E non è scontato che ora, "corteggiato" anche da altre realtà, sia ancora interessato a una seconda stagione a Macerata. "Io – dice Parcaroli – lovolentieri. L’ho detto sul vostro giornale e lui mi ha ringraziato dopo aver letto l’articolo. Però bisogna vedere se è